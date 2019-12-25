Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu yerli otomobil gündemine de değinerek otomobilin yerli olmadığını savundu. Saadet lideri hatta yerli otomobilin başarısız olacağına değindi.

"CİDDİ BİR İŞ OLMAZ"

Temel Karamollaoğlu açıklamasında "Bakınız 27 Aralık’ta İtalya’dan getirilen güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Yerli otomobil başarısız olacak VİDEO