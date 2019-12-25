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Karamollaoğlu: Yerli otomobil başarısız olacak

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, Cuma günü tanıtımı yapılacak yerli otomobil için "yerli değil" ve "başarısız olacak" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 17:51..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu yerli otomobil gündemine de değinerek otomobilin yerli olmadığını savundu. Saadet lideri hatta yerli otomobilin başarısız olacağına değindi.

Karamollaoğlu: Yerli otomobil başarısız olacak

"CİDDİ BİR İŞ OLMAZ"

Temel Karamollaoğlu açıklamasında "Bakınız 27 Aralık’ta İtalya’dan getirilen güya yerli otomobilimizin tanıtımı yapılacakmış. Otomobil son 10 yıldır gündemde. 2022 yılında da yerli otomobil üretimine başlayacakmışız! Bugüne kadar ortaya ciddi bir iş konamadı, konamaz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Yerli otomobil başarısız olacak VİDEO

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