Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Suriye'de rejim güçlerinin saldırısında, 33 askerimizin şehit olmasıyla Türkiye yasa boğuldu.

Her kesimden saldırılara lanet ve kınama mesajları paylaşılırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da başsağlığı mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Saadet Partisi' nden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, taziye dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı telefonla aradı. Açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın da İdlib'deki saldırıya ilişkin toplandığı bildirildi.