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Karantina alanına giren araçlar dezenfekte ediliyor

Karantinaya alınan yurdun bahçesinde bulunan araçlar dezenfekte edilirken, salgına karşı hijyen önlemleri alındı.

İHA | 17.03.2020 - 17:28..
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Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan önlemler, hız kesmeden devam ediyor.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Umrede bulunan Türk vatandaşların yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3’üncü gününde, Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'nde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Karantina sürecindeki vatandaşlar yüz yüze kimseyle görüşemezken, alana giriş yapan resmi ve sivil araçların çıkışta, belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi dikkat çekti.

Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor

Karantina alanına giren araçlar dezenfekte ediliyor

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