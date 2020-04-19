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Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi

Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türk vatandaştan 35 kişi Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

İHA |
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Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi

Yunanistan’ın Pire Limanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan "Eleftherios Venizelos" adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün tahliye edildi.

Mart ayının başında 160’ı Türk, 182'si yabancı uyruklu mürettebat ile İspanya’ya gitmek üzere İzmir Çeşme Limanı’ndan ayrılan Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi, 65’i Türk 120 kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alınmıştı.

Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi

GECE SAATLERİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPILDI

Türk vatandaşları Yunanistan’dan Türkiye’ye getiren otobüsler gece saatlerinde Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek ülkeye giriş yaptı.

Ülkeye giriş yapan bir otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ’ın şehir merkezinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine geldi.

Otobüste bulunan 35 kişi gerekli tedbirler alındıktan sonra teker teker hastaneye yerleştirildi.

Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi

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