Karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı, Tekirdağ’a getirildi

İsrail'in tanınan hahamlarından Chaim Kanievsky'e yakınlığı ile bilinen bir dernek, ülkede koronavirüsten koruduğunu iddia eden muska dağıtıyor.

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Kaka'dan yıllar sonra gelen G.Saray itirafı

Eski futbolcu Kaka, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bir itirafta bulundu. Brezilyalı, 7 yıl önce Terim ile telefonda görüştüğünü ve Galatasaray'a gelmek üzere olduğunu belirtti.