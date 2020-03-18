Karantina otobüsünden alınan genç kadının babası konuştu

Avrupa'ya tatile giden ya da belli bir süredir orada yaşayan Türklerin, yurda dönüşü tamamlandı.

İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular, özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı. O otobüslerden birinde dün çekilen bir görüntü, izleyenleri şoke etti.

Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüsü, polis durdurdu.

Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar İZLE

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi adlı kadın, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.

O anlar sosyal medyada paylaşılınca, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül harekete geçti.

Kadını otobüsten adeta kaçıran herkes için soruşturma başlatılırken, karantina sürecine alındı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Söz konusu kadın yolcunun, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı. Baba Mustafa Sofi, dün yaşananların ardından bugün Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sofi: Burada mağdur durumda olan biziz İZLE

"AYRICALIK YAPILMASI MÜMKÜN MÜ?"

Baba Sofi, olayı şöyle anlattı:

“Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk, konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an biz de bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi, buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı.

Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz, biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak, sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?

Benim kızım Fransa'da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"