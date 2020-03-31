Karantina süresine uymayan adam, yol üzerinde yakalandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır’dan 06 ED 9939 plakalı kamyonu ile kargo getiren şirket çalışanı Mevlüt Y., eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak, bilgilendirildi.

En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y., Kayseri’de bir hastaneye giderek, test yaptırdı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y.’ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

İMZALADIĞI TAAHHÜTNAMEYE UYMADI

Mevlüt Y.’nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y.’nin kamyonu ile Ankara’ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan adamı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

KARGOLARI DA DEZENFEKTE EDİLECEK

Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

AİLESİ KARANTİNA ALTINA ALINAN MAHALLEDE YAŞIYOR

Mevlüt Y.’nin ailesinin, 2 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşadığı öğrenildi.