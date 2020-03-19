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Karantina süresine uymayan kadını komşusu şikayet etti

Kayseri'de, yurt dışından gelen kadın, 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından, sağlık ekiplerine şikayet edildi.

DHA | 19.03.2020 - 09:00..
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Döndü A., Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına uymayan kadın,  komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi.

EKİPLER HEMEN GELDİ

İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler, Döndü A'nın Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'taki evine gelerek, sağlık taramasını gerçekleştirdi.

Karantina süresine uymayan kadını komşusu şikayet etti

SOLUNUMUNDA BİR SORUN ÇIKMADI

Döndü A.'nın solunum yolu ve yüksek ateşiyle ilgili bir bulguya rastlamadı. Daha sonra ekipler, Döndü A.'ya 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, olay yerinden ayrıldı.

Karantina süresine uymayan kadını komşusu şikayet etti

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