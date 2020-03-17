Karantina yurtlarında temizlik yapıldı

Türkiye, koronavirüs önlemlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.

AVRUPA'DAN GELECEKLERE YURT TAHSİSİ

9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı VİDEO

ODALAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından gelecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.