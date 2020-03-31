Karantinadaki gençlerden görevlilere 'teşekkür' notu

İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta Türkiye'ye getirilen 401 öğrenci, 14 günlük karantina sürelerinin bitmesini, yerleştirildikleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda bekliyor.

Odalarından çıkamayan ve karantina altında 6'ncı günü geçiren öğrenciler, yurtta aldıkları hizmet için teşekkürlerini notlara yazarak kapılarına asıyor.

BABASINDAN GELEN MESAJI ASTI

İtalya'nın Bologna kentinden getirilen Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Gizem Mahmutoğlu, yurdun kapısına babası Ali Osman Mahmutoğlu'dan aldığı mesajı astı.

Babasına kaldıkları yurtta kendilerine sevgi ile yaklaşıldığını aktardığını belirten Mahmutoğlu, "Babam bana whatshapp üzerinden bir mesaj attı. Çok duygulandım ve ben de onu yurt görevlilerine ifade etmek için kapıya astım." dedi.

"SİZLERE ÇOK BORÇLANDIK"

Mahmutoğlu'nun kapısına astığı mesajda, "Karantinanın kollarına giderken memleketinize, kalplerimiz pırpır atarken ürkek ve endişeli, korkunun balyoz gibi başımızda gezdiği endişeli günler ve saatler...Meğer küçükmüş korku dağlarımız, meğer sıcak ve sevgi doluymuş Samsun. Meğer kocaman kalpli insanların ülkesiymiş. Teşekkürler minnettarız. Sizlere çok borçlandık, hiçbir şeyle ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandık. İzin verirseniz hepinizin ellerinden öperim." ifadeleri yer alıyor.

"GEÇER Mİ KORONA YARASI?"

Üniversite öğrencisi Besime Diyapoğlu'nun kaldığı odanın kapısında ise "Karantina 4 duvar arası, geçer mi korona yarası? Samsun KYK'dayım. Cennet sanki burası. İyi ki varsınız, her şey için minnettarız." notu dikkat çekti.

KORKULDUĞU GİBİ GEÇMİYOR

Ceren Durukan'ın kaldığı odanın kapısında, karantinanın Samsun'da korkulduğu gibi geçmediğini ifade eden bir not yer alırken, Beyza Yaman ise kapısına, "Bu zorlu süreçte bizlere karşı gösterdiğiniz yardım ve güler yüzlülüğünüz için sizlere minnettarız." yazısını astı.