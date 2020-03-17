Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, umreden ve yurt dışı diğer ziyaretlerden dönen vatandaşların 14 gün süreyle karantina altına alınması kararlaştırıldı.

Bu karantina uygulaması için de, okulların tatil edilmesi ve öğrenci yurtlarının büyük oranda boş olması nedeniyle, yurt binaları tahsis edildi.

Avrupa'dan ve umraden dönen birçok vatandaş karantina kurallarına uyarken, bazi vatandaşlar uygulamadan rahatsız.

Karantinadaki umreciler polis barikatını yarmaya çalıştı VİDEO

KARANTİNADA KALMAK İSTEMEDİLER

Dün Konya'da bir öğrenci yurdunda yaşanan, umrecilerin yurt binasından çıkma girişimi bugün farklı bir yurtta tekrarlandı.

Karantinada kalmak istemeyen umreciler, polis barikatını aşmaya çalıştı.