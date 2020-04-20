Karantinadan çıkan işçilerden duygulandıran davranış

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir’den getirilerek KYK Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda 14 gün karantinaya alınan 450 işçi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Yurttan ayrılan vatandaşların ardından görevliler odaları temizlemek için katlara çıktı.

Görevliler temizlik yaptıkları iki ayrı odadan masa üzerine bırakılmış mektup ve bir miktar para bırakıldığını fark etti. Görevliler mektup ve paraları yetkililere teslim etti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Aydın’daki yurtta karantina altında olduğu esnada öğrencilerin odalarını kullanan vatandaşlardan Elazığlı Mustafa Çakmakçı bir miktar para ile mektup bıraktı.

Çakmakçı mektubunda, “Sevgili kız kardeşim. Cezayir’de çalışırken Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir’e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı'na, ardından Aydın'a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin” dedi.

14 günlük karantina sürecinin ardından memleketine gitmek üzere yola çıkan Giresunlu Ersin Yılmaz’da öğrencilere mektup ve bir miktar para bıraktı.

Yılmaz mektubunda şu ifadelere yer verdi; “Sevgili kız kardeşim, senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin"