Karantinadan kaçanlar için yeni uygulama hayata geçti

Evinde 14 günlük karantina uygulamasına uymayan, karantina altına alındığı yurttan veya tedavi amaçlı götürüldüğü hastaneden kaçan kişiler için İçişleri Bakanlığı, harekete geçti.

81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına ve mülki idare amirlerine bu kişileri ‘yakalayın’ talimatı gitti.

"ARANAN-KAYIP ŞAHIS" LİSTESİ

Talimatla birlikte risk teşkil eden, salgın hastalık yayan her koronavirüs şüphelisi hakkında arama kararı çıkarılacak.

Bu kişiler, suçluların bulunduğu 'aranan-kayıp şahıs' listesine eklenecek.

GBT’DE ÇIKACAK

'Aranıyor' olarak kişisel bilgileri girilen karantina firarileri, 81 ilde yapılan kontrollerde yakalandıkları an gözaltına alınarak haklarında 'salgın hastalık yayma' suçundan haklarında işlem yapılacak. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında da haklarında ‘aranıyor’ kaydı çıkacak.

Söz konusu kişiler otellerde kaldıklarında da bilgileri anında kolluk birimlerine düşecek ve gerekli gözaltı işlemi yapılacak.

İLK KAYIT İSTANBUL'DAN

'Aranan' listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşındaki S. Ş. oldu. Şüphelinin suç detayı bölümüne '11' kodu ile giriş yapıldı, 'salgın hastalık', durumu ise 'aranıyor' olarak listeye eklendi.