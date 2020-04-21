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Karantinadan maaş çekmek için kaçtı, jandarma yakaladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'nden annesinin maaşını çekmek için kaçan şahıs, yakalandı.

DHA |
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Karantinadan maaş çekmek için kaçtı, jandarma yakaladı

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi'ne bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi.

2 GÜN ÖNCE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPATILDI

Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı İZLE

MAAŞI ÇEKMEK İÇİN MAHALLEDEN KAÇTI

14 gün boyunca gözlem altında tutulması kararı verilen mahallede yaşayan 55 yaşındaki Ahmet S., annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçarak, 20 kilometre uzaklıktaki Tomarza ilçesine gitti. Burada durumundan şüphelenilen Ahmet S., jandarma ekipleri tarafından sorgulandı.

Karantinadan maaş çekmek için kaçtı, jandarma yakaladı

SAĞLIK EKİPLERİ ATEŞİNİ ÖLÇTÜ

Kimlik kontrolünde karantina altındaki Akmescit Mahallesi'nden kaçtığı belirlenen Ahmet S.'nin evine götürülmesi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla olay yerine gelen ekipler, Ahmet S.'nin ateşini ölçtükten sonra ikamet ettiği eve bıraktı.

Karantinadan maaş çekmek için kaçtı, jandarma yakaladı

3 BİN 150 TL CEZA YEDİ

Jandarma ekipleri, Ahmet S.'ye karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

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