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Karantinayı anlatan muhabirin zor anları

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Kendirli Beldesi'nden yayın yapan DHA muhabiri, bir sokak köpeğinin oyunu nedeniyle yayın yapmakta zorlandı.

AA & Ensonhaber | 28.03.2020 - 12:18..
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Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina süreci devam ediyor.

Bölgedeki son durumu anlatmak için Habertürk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Arzu Erbaş, sokakların boş olduğunu gösterdi.

KÖPEK ÜZERİNE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

DHA muhabiri son gelişmeleri izleyicilere aktarırken bir köpek yanına geldi ve oyun oynamaya çalıştı. Yayın yapmakta zorluk çeken muhabir, kadrajdan çıkmak zorunda kaldı.

Karantinayı anlatan muhabirin zor anları VİDEO

RİZE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği'nden  yapılan yazılı açıklamada, Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiği belirtildi.

Bu mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı.

Tedbirler kapsamında Kendirli beldesi ve bazı köylerde karantina uygulaması ile sokağa çıkışların daha kontrollü yapılması kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız." ifadesine yer verildi.

Karantinayı anlatan muhabirin zor anları

MUHTARLARA GÖREV

Açıklamada, karantina sürecindeki tedbir ve uygulamalar şöyle sıralandı: "Muhtarlarımız tarafından kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi bulguları olanların adresleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.

ADRESTE KONTROL

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır.

Sağlık personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır.

EVDE İZOLASYON

Sağlık personeli kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Sağlık personeli kontrolü sonrasında lüzumu görülen vatandaşlarımız ise sağlık tesislerine getirilecektir."

SOSYAL MESAFE ŞARTIYLA DIŞARI ÇIKIŞ İZNİ

Hiçbir şikayeti olmayanların yaşadıkları evlerden bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile Kendirli beldesi sınırları içinde dışarı çıkabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155, 156 ve 112 nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır. Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır."

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