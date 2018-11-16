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Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Süleyman Soylu, Türk askerine işgalci diyen HDP'lilere ağzının payını verirken Murat Karayılan'a da tecavüzcü dedi. Soylu'nun sözlerinin ardından ilk ayağa kalkan Mehmet Bekaroğlu oldu.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 09:32..
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Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN HDP SIRALARINA: "MURAT KARAYILAN'IN TECAVÜZ ETTİĞİ KIZ ÇOCUKLARINI KONUŞUN"

HDP'lilerin Afrin'de işgal var demeleri üzerine çıkan tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP sıralarında oturanlara tepki gösterdi, "Siz önce 14 yaşında çocuklara tecavüz eden Murat Karayılan'ı konuşun" dedi.

Karayılan'a laf söylenince ağaya kalkan Bekaroğlu ViDEO

BEKAROĞLU ARAYA GİRDİ

Daha önce attığı bir tweet'le, "Süleyman Soylu bu ülkeye Murat Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir" diyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Soylu'nun bu sözleri üzerine ayağa kalkarak kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

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