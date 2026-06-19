KARDEMİR'den, Çekya'ya demir yolu tekeri ihracatı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Çekya'ya demir yolu tekeri ihraç edecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin entegre demir çelik üreticilerinden KARDEMİR'in, katma değeri yüksek ürün gruplarında ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

ÜRETİM GÜCÜ ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞINIYOR

Fabrikanın demir yolu sanayisindeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Bu kapsamda şirketimiz ile Çekya'da faaliyet gösteren müşterimiz arasında yaklaşık 2,25 milyon dolar değerinde demir yolu tekeri tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yer alan demir yolu tekerleri, KARDEMİR tarafından ilk kez üretilen ve uluslararası pazarlara sevk edilen ürünler olma özelliğini taşımaktadır.

ANLAŞMA BİR KİLOMETRE TAŞI

Bu yönüyle söz konusu anlaşma, şirketimizin ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve ihracat pazarlarındaki etkinliğinin artırılması açısından önemli kilometre taşı niteliğindedir. Sözleşme kapsamındaki ilk sevkiyat ise dün başarıyla gerçekleştirilmiştir.”

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK DEMİR YOLU TEKERİ ÜRETİCİSİ

KARDEMİR'in 2019'da devreye aldığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekeri üreticisi olarak faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis, yük ve yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve hafif raylı sistemlerde kullanılan farklı tiplerde demir yolu tekerlerinin uluslararası standartlarda üretimine imkan sağlamaktadır. Türkiye'nin uzun yıllar ithalat yoluyla karşıladığı demir yolu tekeri ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasında öncü rol üstlenen şirketimiz, sahip olduğu üretim kapasitesi ve teknik kabiliyetleri sayesinde yurt içi talebin karşılanmasına katkı sunarken, yüksek katma değerli ürünlerde ihracat faaliyetlerini de istikrarlı şekilde artırmaktadır." ifadesi kullanıldı.