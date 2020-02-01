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Kardeş ülkeden Yunanistan'a tepki

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, "Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız." dedi.

DHA | 01.02.2020 - 11:41..
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Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Loannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan’dan da tepki geldi.

"PARMAĞINI KIRARIZ"

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, “Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü. Türk bayrağı mukaddes bir bayraktır.

Yunan vekile Azerbaycan’dan tepki: O parmakları kırarız İZLE

Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz." dedi.

Kardeş ülkeden Yunanistan'a tepki

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Bu tür kışkırttırıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye, yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir." diye konuştu.

Kardeş ülkeden Yunanistan'a tepki

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