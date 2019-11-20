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Karius’un sevgilisinden maço çıkışı

30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia, “Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor" dedi.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 09:38..
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Geçtiğimiz sezonki kötü performansını başarılı kurtarışlarıyla bu sezon akla dahi getirtmeyen Beşiktaş’ın formda kalecisi Loris Karius, aşk hayatında da mutlu bir süreç geçiriyor.

MAÇO KARIUS

Uzun zamandır 30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia Tomalla ile birlikte olan Karius'un, maço olduğu ortaya çıktı.

Karius’un sevgilisinden maço çıkışı

Bunu dile getiren ise sevgilisi Sophia oldu. Güzel modelin, siyah-beyazlı oyuncu ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"KAPIYI SURATIMA ÇARPAR, MAÇO HALİ HOŞUMA GİDİYOR"

Alman RTL televizyonuna konuşan Sophia Tomalla, “Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra ‘Sophia nerede?’ diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor.” dedi.

Karius’un sevgilisinden maço çıkışı

"BUNU ÜZÜCÜ VE UTANÇ VERİCİ BULAN KADINLAR VAR"

Tomalla, “Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut.” şeklinde konuştu.

Karius’un sevgilisinden maço çıkışı

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