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Karl Marks'ın fotoğrafını gören baba sinirlendi

Kilis'te oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösteren baba, sosyal medyada ilgi gördü.

DHA |
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Karl Marks'ın fotoğrafını gören baba sinirlendi

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım-satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı.

Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi.

"PARASINI BEN VERDİM"

Yırtıcı, yerel şive ile "Parasını ben verdim. Bizim bildiğimiz; babası oğluna motor aldığında, motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marks'ın. Ne bana, ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok." dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karl Marx fotoğrafı, babayı kızdırdı İZLE

Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

BABASININ KIZACAĞINI TAHMİN EDEMEDİ

Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize." dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marks fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.

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