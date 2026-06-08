Karneler ne zaman verilecek? 2026 okulların kapanış tarihi
Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline girecek olan milyonlarca öğrenci, "karne günü" için geri sayıma başladı. Peki; karneler ne zaman verilecek? 2. dönem karne günü ve okulların kapanış tarihi...
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Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatiline kaç gün kaldığını merak ederken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi.
Karnelerin dağıtılacağı tarih ve okulların kapanış günü netleşirken, öğrenciler uzun yaz tatili için geri sayıma başladı.
Peki 2026 yılında karneler ne zaman verilecek, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte, MEB'in takvimi...
Karne günü ne zaman 2026
2025-2026 resmi eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü okullarında düzenlenecek olan geleneksel törenlerle karnelerini teslim alacaklar.
Yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi tüm kademelerdeki öğrenciler için resmen başlamış olacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi