Kars Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı

Türkiye son yılların en güçlü yağışlarını aldı.

Uzun yıllardır debisi azalan nehirler, kurumaya yüz tutan barajlar yeniden canlandı.

Türkiye genelinde barajlarda doluluk oranları tarihi zirvelere ulaşırken hem sevindirici hem de uyarı niteliğinde haber, Kars’tan geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlar ve kar sularının Kars Çayı’na karışmasıyla birlikte baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

KONTROLLÜ SU BIRAKMA İŞLEMİ BAŞLATILACAK

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Kars Barajı’nda kontrollü su bırakma işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.

Tahliye sürecinde dere yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, resmi duyuruların takip edilmesi, baraj çevresi ile dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

DERE YATAĞINA YAKIN BÖLGELER İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Öte yandan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.

KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması istenirken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kars Barajı’nın drone ile havadan çekilen görüntüleri ise barajdaki su seviyesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.