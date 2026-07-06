Kars Çıldır Gölü'nde evlilik teklifi

Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, yerli ve yabamcı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu kez işletmeci Bahri Ağbulak’un bölgeye gelen turistleri gezdirdiği tekne evlilik teklifine sahne oldu.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Kız arkadaşı Nazlı Güneş’i tekne turuna davet eden Karslı Kürşat Arpaçay, Çıldır Gölü’nün ortasında Hakan Altun’un ‘Teklif ediyorum, benimle evlenir misin’ şarkısı eşliğinde, “Geriye kalan ömrümü seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin?” diyerek evlilik teklifinde bulundu.

KABUL ETTİ

Nazlı Güneş’in ‘evet’ cevabı üzerine Kürşat Arpaçay, cebinden çıkardığı yüzüğü taktı.

Evlilik teklifine şahitlik eden arkadaşlarının konfeti patlatma denemesi başarısızlık sonuçlanınca meşale yakıldı.

Evlilik teklifi sonrası çift ve arkadaşları bir süre gölde tur attıktan sonra kıyıda kendilerini bekleyen pastayı kesti.