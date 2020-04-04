taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Karşıyaka'daki yoğunluk ürküttü

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Karşıyaka'daki yoğunluk ürküttü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten Türkiye'de 425 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 20 bini aştı.

Ölümlerin daha da artmaması için sokağa çıkmamak gerekiyor.

Ancak ne uyarılar ne de cezalar, insanları sokaktan uzak tutamıyor. Görüntünün adresi İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı...

"İZMİR SANKİ VİRÜSSÜZ YAŞIYOR"

Alışveriş yapmaya geleni de güzergahı olanı da bu çarşıdan geçti.

Oluşan kalabalık endişe verirken, "İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor." yorumları yapıldı.

Bazılarının banklarda oturarak vakit geçirmesi ve sosyal mesafe kuralına uymaması pes dedirtti.

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı İZLE

HER YAŞ GRUBU SOKAĞA ÇIKTI

Karşıyaka Çarşısı'nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti.

"İLK KEZ BÖYLE KALABALIKTI"

Gök, "Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi." diye konuştu.

"İNSANLAR UYARILARI DİNLEMİYOR"

İşten döndüğünü belirten Çağkan Bozkurt ise "Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkılmaması gerekiyor. Herkesin tedbir alması lazım ama gördüğümüz gibi insanlar uyarıları dinlemiyorlar." dedi.

Karşıyaka'daki yoğunluk ürküttü

"ACISINI ÇEKEN ANLAR"

Karşıyaka'da sokağa çıkanlardan biri Orhan Sarı da, "Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, toplu ulaşım noktalarında ellerimi dezenfekte ediyorum. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafe kuralına uymaya çalışıyoruz. Kendimizden ziyade başkalarını da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 'Acısını çeken anlar' derler ya. Sürekli yayılan bir virüs, her gün ölü sayısı artıyor. İnşallah bunun çaresi bulunur." ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.
Sızma girişiminde bulunan 24 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi.
Hollanda'da 40 camide okunan ezan hoparlörden verildi
Ülkenin birçok şehrinde ezan sesi yükselirken, sağlık çalışanlarına da bol bol dua edildi.
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Korona salgınına karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüs deneyimini aktardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
146
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
303
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
129
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
133
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
77
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
111
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir