Karşıyaka'daki yoğunluk ürküttü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten Türkiye'de 425 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 20 bini aştı.

Ölümlerin daha da artmaması için sokağa çıkmamak gerekiyor.

Ancak ne uyarılar ne de cezalar, insanları sokaktan uzak tutamıyor. Görüntünün adresi İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı...

"İZMİR SANKİ VİRÜSSÜZ YAŞIYOR"

Alışveriş yapmaya geleni de güzergahı olanı da bu çarşıdan geçti.

Oluşan kalabalık endişe verirken, "İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor." yorumları yapıldı.

Bazılarının banklarda oturarak vakit geçirmesi ve sosyal mesafe kuralına uymaması pes dedirtti.

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı İZLE

HER YAŞ GRUBU SOKAĞA ÇIKTI

Karşıyaka Çarşısı'nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti.

"İLK KEZ BÖYLE KALABALIKTI"

Gök, "Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi." diye konuştu.

"İNSANLAR UYARILARI DİNLEMİYOR"

İşten döndüğünü belirten Çağkan Bozkurt ise "Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkılmaması gerekiyor. Herkesin tedbir alması lazım ama gördüğümüz gibi insanlar uyarıları dinlemiyorlar." dedi.

"ACISINI ÇEKEN ANLAR"

Karşıyaka'da sokağa çıkanlardan biri Orhan Sarı da, "Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, toplu ulaşım noktalarında ellerimi dezenfekte ediyorum. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafe kuralına uymaya çalışıyoruz. Kendimizden ziyade başkalarını da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 'Acısını çeken anlar' derler ya. Sürekli yayılan bir virüs, her gün ölü sayısı artıyor. İnşallah bunun çaresi bulunur." ifadelerine yer verdi.