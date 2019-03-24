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Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı

Sosyal medya üzerinden "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Karslı çocuklara oyuncak götürüldü. Bagaj dolusu oyuncağı gören minik Mirza'nın mutluluğu ise duygulandırdı.

İHA | 24.03.2019 - 08:48..
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Kars'ta, "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtan gönüllülerden oyuncak almak için aracın yanına gelen Mirza, bir bagaj oyuncağı görünce önce şaşırdı. Bagajdan oyuncak itfaiye aracını alan Mirza’nın mutluluğu, görenleri hem duygulandırdı hem de güldürdü.

Şaşkın tavırlarla oyuncak alan Mirza’nın tedirgin halleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu İZLE

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BAŞLADI

Kars'ta 2 yıl önce "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak vermek için kampanya başlatan gönüllüler, çocukların yüzünü güldürüyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Gönüllüler, kampanya çerçevesinde sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları, bir otomobilin bagajına yükleyerek gittikleri köylerde çocuklara veriyor.

Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı

Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı

Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı

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