Kars'ta bahçelere ayılar dadandı

Kars Sarıkamış'ta son günlerde yerleşim alanlarında görüntülenen boz ayılar, bu kez ilginç görüntülere sahne oldu.

Bahçede uzun süre dolaşan ayı ve yavruları, çöp ve yiyecek ararken çevreyi de dikkatle kontrol etti.

Tam o sırada misafirlikten dönen ev sahipleri, araçlarıyla bahçe kapısına geldiklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

ARAÇLARINDAN İNMEDİLER

Bahçe kapısının hemen arkasında anne ayı ve yavrularını gören vatandaşlar, tehlikeye karşı araçlarından inmeyerek beklemeyi tercih etti.

Ayı ailesinin bahçeden ayrılmasını sabırla bekleyen vatandaşlar, yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

AYI AİLESİ UZAKLAŞMADAN EVE GİREMEDİLER

Görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte bahçede rahat tavırlar sergilediği, araç içerisindeki vatandaşların ise beklediği görüldü.

Ayı ailesi bir süre sonra geldikleri yönden uzaklaşınca ev sahipleri araçlarından inerek evlerine girebildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, "Bu kez ev sahipliği sırası ayılardaydı" dedirtti. Sarıkamış'ta yaşanan olay, izleyenlere tebessüm ettirdi.