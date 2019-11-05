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Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

AA | 05.11.2019 - 10:46..
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Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

DOĞU ANADOLU DONUYOR

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 9, Ağrı ve Erzincan'da 5, Erzurum'da 4 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 13, Erzurum'da 12 derece olması bekleniyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçların ve bitkilerin kırağı tuttuğu Kars ve Ardahan'da, vatandaşlar araçlarının donmaması için üzerine battaniye, bez ve halı örttü.

KARS'TA CAMLAR BUZ TUTTU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de iş yerlerinin camları buz tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını akü takviyesiyle çalıştırabildi.

Soğuk havanın yaban hayatını olumsuz etkilediği ilçede, yiyecek arayışına çıkan tilkiler objektiflere yansıdı.

Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

Kars'ta dondurucu soğuklar başladı

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