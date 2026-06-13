Kars’ta haziran ortasında kış manzarası: Dolu yağışı hayatı durdurdu

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan ani hava değişimi, günlük yaşamı kısa sürede olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran dolu yağışı, ilçe merkezi ve çevre köylerde yolları, kaldırımları ve evlerin önlerini kalın bir beyaz örtüyle kapladı. Ortaya çıkan manzara, yaz mevsiminin ortasında bölgeye kış geri gelmiş izlenimi verdi.

CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kısa sürede etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar tamamen beyaza kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yağış sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Evlerinin önünde ve iş yerlerinin çevresinde biriken doluları temizlemek isteyen ilçe sakinleri, küreklerle çalışma yapmak zorunda kaldı. Kış aylarında karla mücadeleyi andıran görüntüler, Haziran ayında yaşanınca dikkat çekti.

VATANDAŞLAR KÜREKLERLE TEMİZLİK YAPTI

Yoğun dolu birikintileri nedeniyle birçok noktada ulaşım ve yaya hareketliliği güçleşti. Vatandaşlar, biriken doluları yol kenarlarına atarak geçişi sağlamaya çalıştı.

Özellikle evlerin önlerinde oluşan kalın dolu tabakası, kısa sürede temizlenmesi gereken birikintilere dönüştü. İlçe sakinleri, gördükleri manzaranın alışılmışın dışında olduğunu ifade etti.

HAZİRANDA KIŞI ARATMAYAN MANZARALAR

Meteorolojik açıdan sıra dışı bir tablo ortaya koyan Arpaçay’daki dolu yağışı, yaz mevsiminde nadir görülen doğa olayları arasında yer aldı. Kısa sürede etkili olan yağış, hem günlük yaşamı sekteye uğrattı hem de dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu ölçekte bir dolu yağışını uzun süredir görmediklerini belirtirken, bazı noktaların tamamen beyaza bürünmesi şaşkınlık yarattı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Dolu yağışı sırasında ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokakların beyaz bir örtüyle kaplandığı ve vatandaşların küreklerle temizlik yaptığı anlar yer aldı.

Arpaçay’da yaşanan bu kısa süreli doğa olayı, bölge halkına yaz ortasında adeta kış günü yaşattı.