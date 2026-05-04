Kars'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Kars'ta sağanak yağış etkili oluyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından Karahan Çayı taştı.

Çayın yatağından çıkarak çevreye yayılması sonucu köydeki çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Sel suları özellikle ekili alanlarda büyük tahribata yol açarken çiftçiler zor anlar yaşadı.

"30 YILDIR GÖRMEMİŞTİK"

Kalkankale köyü muhtarı Metin Okcu, yaşanan taşkının son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar taştığını görmedik.

Ekili arazilerimiz tamamen su altında kaldı. Yetkililer köyümüzde taşkın koruma projesini hayata geçirmelidir." dedi.

Öte yandan Karahan Çayı'nın ıslah edilmesi ve taşkınlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Muhtar Murcu, sel sularının ekili arazilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.