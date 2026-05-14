Kars'ta tefecilik operasyonu: 21 milyonluk senetler ele geçirildi

Kars’ta tefecilik suçuna yönelik soruşturma başladı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen soruşturmada, bir iş yerine operasyon düzenlendi.

21 MİLYONLUK SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda toplam değeri 21 milyon 695 bin TL olan 15 adet çek ve senet, 10 adet adi sözleşme, 9 adet tapu, çok sayıda ajanda, defter ve not kağıdı ele geçirildi.

Mali evrakların yanı sıra suç unsuru kapsamında değerlendirilen belgelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ayrıca 13 parça halinde toplam 8,26 gram metamfetamin ile 6 tabanca fişeği de bulundu.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, iş yerindeki dijital ve yazılı dokümanların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.