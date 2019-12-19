Kars’taki tabyalar yok olmak üzere

Anadolu’nun savunulması ve bölgenin korunması için 18. yüzyıldan itibaren yapımlarına başlanan ve sayıları 46’ı bulan Kars tabyalar, günümüzde adeta can çekişiyor.

Yetkililerin seyirci kaldığı tabyaların, demir aksamları ise kesilerek yerlerinden çıkarılmış.

AKIBETLERİNİN NE OLACAĞI BİLİNMİYOR

Kars’ta başta Karadağ ve Borazanlı Tabya olmak üzere Atatürk Mahallesi’nde bulunan bütün tabyalar adeta talan edilmiş, içerileri hayvan barınağı olarak kullanılan tabyaların taşları sökülmüş, demir kapıları ve demir aksamları kesilerek yok edilmiş. Birçoğunun sadece 4 duvarının kaldığı tabyaların, akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.















