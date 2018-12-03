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Kartal'da filika battı

Kartal Adalar İskelesi açıklarında batan bir filikadaki 4 kişi, yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı.

AA | 03.12.2018 - 08:40..
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Kartal Adalar İskelesi açıklarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına bindi. Söz konusu kişiler, bir süre sonra filikanın su aldığını fark edince yardım istedi. Büyükada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir geminin personeli, 4 kişiyi filikadan aldı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli Selim Turna, "Biz Büyükada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Bir süre sonra da filika battı.'' dedi.

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