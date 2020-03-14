Kartal'da polis alıcı numarasıyla satıcıyı yakaladı

İstanbul Kartal’da, akıllı telefon üzerinden irtibat kurduğu kişilerden sipariş alarak uyuşturucu madde sattığı ve uyuşturucuyu ‘yeşil çay’ parolasıyla sattığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için polis harekete geçti.

POLİS SİPARİŞ VERDİ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, şahısla akıllı telefon üzerinden irtibata geçerek ‘yeşil çay’ parolasıyla sipariş verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, buluşma yerine gelen şüpheli şahsa seri numaraları önceden bilinen paraları vererek, alışveriş gerçekleştirdi. Şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, alınan uyuşturucu madde muhafaza altına alındı.

‘Yeşil çay’ parolasıyla uyuşturucu satan şahsa operasyon İZLE

EVİNDEN ÇIKANLAR

Mahmut A. (43) isimli şahsın üzerinden 2 adet extacy hap ve 630 TL para, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Aynı gün şahsın Orhantepe Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda; 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram gelen marihuana, 1 adet klipsli poşet içerisinde 58,4 gram gelen skunk, 507 adet çeşitli renklerde extacy hap, 1 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

TUTUKLANDI

“Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak” suçundan kaydının olduğu anlaşılan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.