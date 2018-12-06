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Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tutan yasa Senatoda

ABD'li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı Senato'ya sundu.

AA | 06.12.2018 - 10:09..
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ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan 'yüksek derecede emin' olunduğu belirtildi.

Tasarıda; Selman'ın, cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, 'Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir' ifadesi kullanıldı.

"ABD NET BİR AÇIKLAMA YAPMALI"

Senatör Graham, tasarıyı duyuran yazılı açıklamasında, ABD'de oturum izni bulunan Kaşıkçı'nın 3 çocuğunun da ABD vatandaşı olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin, vahşi Kaşıkçı cinayeti hakkında net bir açıklama yapmasının, ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıdığına inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Tasarıya imza atan senatörlerden Rubio ise aynı açıklamada, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini bildiğine yönelik hiç bir şüpheye yer olmadığını, aksine buna göz yumduğunu ve yöneterek katıldığını belirtti.

KABUL EDİLİRSE RESMEN SORUMLU OLACAK

Tasarının Senato'da kabul edilmesi durumunda, ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttuğunu resmen kayıtlara geçirmiş olacak.

Amerikan medyasında tasarı, geçen ay Trump yönetiminin, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı akladığı açıklamalarından ciddi bir kopuş olarak değerlendirildi.

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