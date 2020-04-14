İtalyanlar balkonlardan şarap partisi dahi yaptı

1 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 23 bin 649 oldu ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak, 23 bin 649'a yükseldi.

2 Kasım 2019 celp dönemi 1 ay uzadı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz." dedi.

3 Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi Kayseri'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleşti.

4 Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki Oyuncu Yetkin Dikinciler, gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen basın mensubuna, "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi.

5 Markaj nedir Futbolda markaj, rakip takım oyuncusunun topu kontrol etmemesi için yapılan organize bir savunma stratejisine denir.

6 2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı Denizli’de koronavirüs şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altında tutulan 23 yaşındaki genç, kaçtıktan iki gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.