Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

KASIM'DA TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya bu yılın kasım ayında da ağır darbe vurdu.

170 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

1-30 Kasım tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Saldırılarda yaralanan 6 güvenlik görevlisi ile 3 vatandaş tedavi altına alındı.

Kasım ayında, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 170 terörist öldürüldü.

590 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kasım ayında, eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik, birçok ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li eski milletvekili ile belediye başkanlarının da bulunduğu 590 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 165'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında, hava ve kara operasyonlarıyla örgüte, hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da öldürdü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 Ekim'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi.