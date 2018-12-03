taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2234
Euro
5.9318
Altın
1231.15
Borsa
96337.88
Gram Altın
206.739

Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

Kasım ayında terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 170 terörist öldürülerek ağır darbe vuruldu.

AA | 03.12.2018 - 12:36..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

KASIM'DA TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya bu yılın kasım ayında da ağır darbe vurdu.

Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

170 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

1-30 Kasım tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Saldırılarda yaralanan 6 güvenlik görevlisi ile 3 vatandaş tedavi altına alındı.

Kasım ayında, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 170 terörist öldürüldü.

Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

590 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kasım ayında, eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik, birçok ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li eski milletvekili ile belediye başkanlarının da bulunduğu 590 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 165'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında, hava ve kara operasyonlarıyla örgüte, hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da öldürdü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 Ekim'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi.

Kasım ayında 170 terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

20
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

36
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

109
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

330
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

79
Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

60
Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir