Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Amerika'nın Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'nin basılması üzerine Başkan Donald Trump düğmeye bastı.

İran'ın Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını yürüten Kasım Süleymani, Irak'taki havaalanında füze atışıyla etkisiz hale getirildi.

Süleymani'nin öldürülmesi İran'da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Sokağa dökülen İranlılar Amerika'ya lanet yağdırmaya başladı.

İran'ın efsaneleştirdiği Kasım Süleymani, kahramanlık masallarında anlatıldığının dışında eli kanlı bir komutan olarak biliniyor.

SİVİL KATLİAMLARI

Suriye'de çıkan iç savaşta etkin rol oynayan Kasım Süleymani, bölgede sivil katliamlarına imza attı.

HALEP'İ YERLE BİR ETTİ

Suriye'de mezhep çatışmalarının fitilini ateşleyen Süleymani, özellikle Halep'in yerle bir edilmesinde büyük rol oynadı.

Halep'te yaşanan sivil katliamlarının ardından bölgeye giden Kasım Süleymani, objektiflere poz vererek adeta katliamlarına imza attı.

ÖLÜM HABERİNDEN SONRA LOKUM DAĞITTILAR

Kasım Süleymani'nin Halep'te yaptığı katliamların acısı hala çok taze.

Annesini babasını ve birçok yakınını Süleymani'nin operasyonlarında kaybedenler, ölüm haberinin ardından kentte lokum dağıttı.

TÜRK DÜŞMANI, YPG DOSTU

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olan Kasım Süleymani, bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişkiler kurdu, Türkiye'ye karşı yapılan planların göbeğinde yer aldı.

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü VİDEO

FOTOĞRAF: Kasım Süleymani'nin hiçbir zaman parmağından çıkarmadığı yüzüğü

TÜRKİYE'YE MÜLTECİ GÖÇÜ

Suriye'de İran'ın menfaatleri doğrultusunda terör örgütleriyle görüşüp sinsi planlar yapan Süleymani, Suriye'de yaptığı sivil katliamları nedeniyle Türkiye'ye mülteci göçünü de hızlandırdı.

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve son olarak Barış Pınarı Harekatı...

Türkiye'nin güvenliği için düzenlenen harekatlara ilk karşı çıkan ülkelerden biri İran oldu.

Ruhani açık açık Türkiye'nin harekatları durdurmasını isterken Kasım Süleymani sahadaki teröristlerle Türk askerini durdurmanın planlarını yaptı.

"BENİM ADIM KASIM SÜLEYMANİ"

Kasım Süleymani, 200 yılında Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye, “Benim adım Kasım Süleymani. Şunu bilmelisin ki İran’ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim.” diye mesaj göndermişti.

Bu mesaj, bir toplantı esnasında Talabani tarafından Amerikalı General David Petraeus'a gösterilmişti.

"HEM HER YERDEDİR, HEM HİÇBİR YERDE DEĞİLDİR"

Yıllar önce bir Amerikalı komutan, Kasım Sülemani'ye ilişkin The Guardian'a verdiği röportajda, "Acımasızlığı ve etkisi herkesi dehşete düşürür. O hem her yerdedir hem hiçbir yerde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Direkt olarak İran'ın dini lideri Hamaney'e bağlı olarak operasyonlar yapan Kasım Süleymani, Hamaney tarafından oldukça seviliyordu.

Öyle ki; Hamaney, Süleymani'den bahsederken "Yaşayan şehit" ifadelerini kullanıyordu.