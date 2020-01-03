taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9768
Euro
6.6543
Altın
1545.79
Borsa
112779.72
Gram Altın
297.89
Bitcoin
43725.7

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

İran'ın Orta Doğu'daki kılıcı olarak gösterilen Süleymani; Suriye'de birçok kenti yerle bir etti, Türkiye'ye mülteci göçüne neden oldu.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 14:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Amerika'nın Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'nin basılması üzerine Başkan Donald Trump düğmeye bastı.

İran'ın Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını yürüten Kasım Süleymani, Irak'taki havaalanında füze atışıyla etkisiz hale getirildi.

Süleymani'nin öldürülmesi İran'da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Sokağa dökülen İranlılar Amerika'ya lanet yağdırmaya başladı.

İran'ın efsaneleştirdiği Kasım Süleymani, kahramanlık masallarında anlatıldığının dışında eli kanlı bir komutan olarak biliniyor.

SİVİL KATLİAMLARI

Suriye'de çıkan iç savaşta etkin rol oynayan Kasım Süleymani, bölgede sivil katliamlarına imza attı.

HALEP'İ YERLE BİR ETTİ

Suriye'de mezhep çatışmalarının fitilini ateşleyen Süleymani, özellikle Halep'in yerle bir edilmesinde büyük rol oynadı.

Halep'te yaşanan sivil katliamlarının ardından bölgeye giden Kasım Süleymani, objektiflere poz vererek adeta katliamlarına imza attı.

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

ÖLÜM HABERİNDEN SONRA LOKUM DAĞITTILAR

Kasım Süleymani'nin Halep'te yaptığı katliamların acısı hala çok taze.

Annesini babasını ve birçok yakınını Süleymani'nin operasyonlarında kaybedenler, ölüm haberinin ardından kentte lokum dağıttı.

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

TÜRK DÜŞMANI, YPG DOSTU

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olan Kasım Süleymani, bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişkiler kurdu, Türkiye'ye karşı yapılan planların göbeğinde yer aldı.

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü VİDEO

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

FOTOĞRAF: Kasım Süleymani'nin hiçbir zaman parmağından çıkarmadığı yüzüğü

TÜRKİYE'YE MÜLTECİ GÖÇÜ

Suriye'de İran'ın menfaatleri doğrultusunda terör örgütleriyle görüşüp sinsi planlar yapan Süleymani, Suriye'de yaptığı sivil katliamları nedeniyle Türkiye'ye mülteci göçünü de hızlandırdı.

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve son olarak Barış Pınarı Harekatı...

Türkiye'nin güvenliği için düzenlenen harekatlara ilk karşı çıkan ülkelerden biri İran oldu.

Ruhani açık açık Türkiye'nin harekatları durdurmasını isterken Kasım Süleymani sahadaki teröristlerle Türk askerini durdurmanın planlarını yaptı.

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

"BENİM ADIM KASIM SÜLEYMANİ"

Kasım Süleymani, 200 yılında Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye, “Benim adım Kasım Süleymani. Şunu bilmelisin ki İran’ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim.” diye mesaj göndermişti.

Bu mesaj, bir toplantı esnasında Talabani tarafından Amerikalı General David Petraeus'a gösterilmişti.

"HEM HER YERDEDİR, HEM HİÇBİR YERDE DEĞİLDİR"

Yıllar önce bir Amerikalı komutan, Kasım Sülemani'ye ilişkin The Guardian'a verdiği röportajda, "Acımasızlığı ve etkisi herkesi dehşete düşürür. O hem her yerdedir hem hiçbir yerde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Direkt olarak İran'ın dini lideri Hamaney'e bağlı olarak operasyonlar yapan Kasım Süleymani, Hamaney tarafından oldukça seviliyordu.

Öyle ki; Hamaney, Süleymani'den bahsederken "Yaşayan şehit" ifadelerini kullanıyordu.

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var

 

İlginizi Çekebilir
Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü
Doğu Perinçek, Amerika'nın operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." ifadelerini kullandı.
Fethiye'de göçmen botu battı: 8 ölü
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Afrika'nın 2019'da en zengini Nijeryalı Dangote oldu
Afrika kıtasının 2019 yılında en fazla varlığa sahip insanı, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote oldu.
Senatörler Süleymani operasyonundan rahatsız
Amerikalı senatörler, İran'a yönelik yapılan operasyon nedeniyle Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle suçladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

454
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

307
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

134
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

105
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

156
İran televizyonlarında yas var

İran televizyonlarında yas var

228
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir