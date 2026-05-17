Kasımpaşa - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre; Arous, Becao, Opoku, Frimpong; Baldursson, Kerem Demirbay; Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate; Benedcyzak
Galatasaray: Günay; Singo, Davinson, Arda, Eren Elmalı; Kaan Ayhan, Nhaga; Can Armando, Ahmed Kutucu, Lang; Icardi.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.
Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.