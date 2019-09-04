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Kasırgadan kaçan 97 köpeği evine aldı

Bahamalar'da büyük yıkıma yol açan Dorian kasırgasında, başkent Nassau'da yaşayan Chella Phillips, evini köpeklere açtı.

AA | 04.09.2019 - 05:06..
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97 sokak köpeğini kurtaran Phillips'in öyküsü, sosyal medyada Dorian kasırgasıyla ilgili en çok paylaşılan konulardan biri oldu.

Philipps'in hayvanlara yardım çabalarını sürdürebilmesi için başlattığı bağış kampanyasında şimdiye kadar 54 bin dolar toplandı.

Kasırgadan kaçan 97 köpeği evine aldı

"DİĞER ADALARDAKİ KÖPEKLERİ DÜŞÜNÜYORUM"

79 yaşındaki Chella Phillips Facebook mesajında, evlerini su basması ve sürekli şimşek çakması nedeniyle hayvanların korktuğunu belirterek "Diğer adalarda büyük hasar var" diyerek şunları söyledi:

"Orada yaşayanlar için dua ediyorum. Dışarıdaki köpeklerin nasıl hayatta kalabileceğini düşünüp üzülüyorum. Bizi hiç tanımayan insanlar mesajımın yayılmasından sonra bize yardım teklif ettiler."

Kasırgadan kaçan 97 köpeği evine aldı

15 YIL EVSİZ KÖPEKLERLE İLGİLENDİ

ABD'de 15 yıl boyunca evsiz köpeklere yardım faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Phillips, yatak odasına aldığı hayvanların birbirleriyle çok iyi geçindiğini belirterek "Çünkü aslında hepsi sokaklarda eziyet çeken kardeşler olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kasırgadan kaçan 97 köpeği evine aldı

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