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Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu

Antalya'da bir zincir marketin şubesine giren şüpheli, aldığı kolayı kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne döktükten sonra kasadaki yaklaşık 1000 TL'yi alarak kaçtı.

DHA |
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Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu

Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, iddiaya göre Antalya Bulvarı Yan Yol'da bulunan zincir marketin şubesine geldi. Market içerisinde tur atan şüpheli bir şey almadan çıktı. Yarım saat sonra mağazaya geri gelen şüpheli, bazı ürünler alarak kasaya doğru ilerledi.

Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu

Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı -1

KASİYERİN YÜZÜNE KOLA DÖKTÜ, 1000 LİRA ALIP KAÇTI

Mağazanın kapanma saatinin yaklaşması nedeniyle boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kasanın önünde bir süre bekledi. Elindeki ürünleri banda bırakan şüpheli, kasiyer Ayşegül Kuru'nun ürünleri okuttuğu sırada, pet şişe içerisindeki kolanın kapağını açtı. Kolayı kasiyer Kuru'nun yüzüne doğru döken şüpheli, kasayı açtı. Ne olduğunu anlayamayan Kuru, müdahale etmeye ve bağırmaya başladı. Şüpheli Kuru'nun tüm müdahale çabasına rağmen kasada bulunan yaklaşık 1000 TL'yi alarak marketten çıktı.

Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı -2

CAMİ BAHÇESİNDE HIRSIZIN KAZAĞI BULUNDU

Kuru'nun bağırışlarını duyan mağaza çalışanları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin marketin arkasında bulunan Mevlana Camii'ne girdiğinin öğrenilmesi üzerine ekipler cami içerisinde ve bahçesinde arama yaptı. Cami bahçesinde şüpheliye ait bir kazak bulundu.

Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı -3

Bu sırada markete gelen polis ekipleri, Kuru'nun ifadesine başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaşadığı şoku atlatamayan kasiyer Kuru, olayı polislere anlatırken zor anlar yaşadı. Markette parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.







Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı -4

Kasiyerin yüzüne kola döktü, kasadaki paraları çalıp kaçtı -5

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