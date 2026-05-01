Kastamonu’da 2 bin 300 yıllık izler gün yüzüne çıktı: Antik dönem verileri tespit edildi

Karadeniz kıyısındaki yerleşimlerde yürütülen bilimsel çalışmalar, Kastamonu’nun bilinmeyen tarihine dair önemli ipuçlarını ortaya koydu. Kastamonu sınırları içinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik izlere ulaşıldı.

3 İLÇEDE KAPSAMLI YÜZEY ARAŞTIRMASI

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen KİBAYA projesi kapsamında İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Araştırmalarda yerleşim alanları detaylı şekilde incelenerek antik dönem yerleşim izleri tespit edildi.

ABTİK DÖNEME AİT ÖNEMLİ BULGULAR

Saha çalışmalarında elde edilen veriler, bölgenin yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu bulguların, Kastamonu’nun tarihsel ve kültürel gelişimini yeniden değerlendirmeye katkı sağlaması bekleniyor.

AKADEMİK VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülürken; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çankırı Müzesi uzmanları da projeye destek verdi.

Ayrıca Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve yerel kurumlar da araştırmalara katkı sundu.

ÖĞRENCİLER SAHADA DENEYİM KAZANDI

Proje kapsamında arkeoloji bölümü öğrencileri de çalışmalara dahil edilerek sahada uygulamalı eğitim imkânı buldu. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini doğrudan arazi çalışmalarıyla pekiştirme fırsatı yakaladı.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Araştırma ekibi, saha çalışmaları sırasında köy muhtarları ve bölge halkıyla görüşerek kültürel mirasın korunması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yerel halkın sürece dahil edilmesiyle kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Elde edilen arkeolojik verilerin detaylı analizinin ardından bilimsel bir yayın hazırlanacağı ve sonuçların kitap çalışmasıyla kamuoyuna sunulacağı bildirildi.