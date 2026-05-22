Kastamonu’da bayram öncesi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticaretine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bayram öncesi yapılan baskınlarda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

4 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Narkotik ekiplerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere aynı anda operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen alanlar tek tek arandı.

ZULALANMIŞ UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelerin bir kısmının araç sigorta bölümüne gizlendiği, bir kısmının bavul içine ve mutfak tezgahı altına paketlenerek saklandığı belirlendi.

Ele geçirilenler arasında 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatı bulundu.

SİLAHLAR VE SUÇ GELİRİ PARA DA BULUNDU

Operasyonlarda yalnızca uyuşturucu değil, silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bir kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, fişekler ve kartuş yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL’ye de el konuldu.

GENİŞ ÇAPLI MÜCADELE VURGUSU

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Özellikle bayram öncesi dönemlerde denetimlerin artırıldığı ifade edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.