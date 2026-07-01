Kastamonu'da dere yatağına yuvarlanan araçta iki arkadaş ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde dedesinin evini ziyaret eden Cihan Taş ile arkadaşı İsmail Ersoy’dan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının telefonla ulaşamaması üzerine bölgede kendi imkânlarıyla başlatılan arama çalışması, kısa sürede trajik bir sonla sonuçlandı.

ARAÇ 75 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU

Vatandaşların yaptığı aramalar sırasında Cihan Taş yönetimindeki 37 ACD 895 plakalı hafif ticari aracın, yaklaşık 75 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ZORLU KOŞULLARDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde iki arkadaşın da hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazelerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri, sarp arazi koşullarında halat sistemi kullanarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yürüttü.

CENAZELER HALATLA YOLA ÇIKARILDI

Dere yatağındaki araçtan çıkarılan cenazeler, halat yardımıyla yukarı taşınarak olay yerinden alındı. Daha sonra morga kaldırılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde bulunan yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

BİRLİKTE ÇALIŞAN İKİ ARKADAŞ

Hayatını kaybeden İsmail Ersoy’un düğünlerde köçeklik yaptığı, Cihan Taş’ın ise davulculukla uğraştığı ve iki arkadaşın birlikte çalıştıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.