Kastamonu'da kaporta ustası, tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı

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Kastamonu'da İnebolu ilçesinde bugün öğle saatlerinde Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oto kaporta dükkanında kaporta ustası Kadir U., otomobili krikoyla kaldırarak tamir etmek istedi.

KRİKO BOŞALDI, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Ancak krikonun aniden boşalması sonucu Kadir U., otomobilin altında kaldı. Olayı gören komşuları hemen müdahale ederek Kadir U.'yu otomobilin altından çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KIRIKLARI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kadir U.’yu İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan muayenede, Kadir U.'nun vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.