Kastamonu'da kaporta ustası, tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı
İnebolu ilçesinde bir oto kaporta dükkanında krikodan düşen otomobilin altında kalan kaporta ustası Kadir U. yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kastamonu'da İnebolu ilçesinde bugün öğle saatlerinde Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oto kaporta dükkanında kaporta ustası Kadir U., otomobili krikoyla kaldırarak tamir etmek istedi.
KRİKO BOŞALDI, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
Ancak krikonun aniden boşalması sonucu Kadir U., otomobilin altında kaldı. Olayı gören komşuları hemen müdahale ederek Kadir U.'yu otomobilin altından çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI, KIRIKLARI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kadir U.’yu İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan muayenede, Kadir U.'nun vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.
Yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)