Kastamonu'da şehit polisin sözleri, gençlere ilham oldu

Kastamonu’da şehit polis memuru Ahmet Şahan’ın sözleri, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü. Proje kapsamında üniversite öğrencileri,spor etkinlikleriyle buluşturularak uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturuluyor.

Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, 1 Temmuz 2024’te görev başında şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan’ın sözlerinden ilham aldı. Şahan’ın sık sık vurguladığı “Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin” ifadesi, projeye yön veren temel mesaj oldu.

ŞEHİDİN SÖZLERİ PROJEYE DÖNÜŞTÜ

Şehit polis Ahmet Şahan’ın eğitim faaliyetleri ve programlarda dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılarak farkındalık çalışmasının merkezine yerleştirildi. Bu yaklaşım, gençleri bilinçlendirme hedefli yeni bir sosyal projeye dönüştü.

GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLİYOR

“ASİL KANI KİRLETME, GELECEĞİNE SAHİP ÇIK” adıyla yürütülen proje kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik spor etkinlikleri düzenleniyor. İlk etapta masa tenisi turnuvası organize edilerek 88 öğrenci bir araya getirildi.

Etkinliklerle gençlerin enerjilerini spor aracılığıyla doğru alanlara yönlendirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.

“SUÇ OLUŞMADAN ÖNCE ÖNLEME HEDEFİ”

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, çalışmaların yalnızca suçla mücadele değil, aynı zamanda önleyici bir yaklaşım taşıdığını vurguladı. Taş, gençlerin korunmasına yönelik yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

ÜNİVERSİTE VE GENÇLERDEN DESTEK

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri projeye yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, sporun kendileri için hem motivasyon hem de sağlıklı yaşam açısından önemli olduğunu belirtti.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, projenin gençleri bir araya getirmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Projeye destek veren kurum ve kuruluşlar, gençlerin sporla buluşturulmasının uzun vadede toplumsal fayda sağlayacağı görüşünde birleşti. Etkinliklerin farklı spor dallarıyla devam edeceği belirtildi.