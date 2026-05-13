Kastamonu'da seyir halindeki kargo kamyonunda yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan araç yangını, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.

Seyir halindeki kargo kamyonunun kasasından yükselen dumanları fark eden sürücü, faciayı büyümeden önledi.

KAMYONUN KASASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Cumhuriyet Mahallesi Sebze Pazarı Caddesi’nde, İ.Ş. idaresindeki 37 ABH 229 plakalı kargo yüklü kamyon, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kasadan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Kamyonun kasasında etkili olan alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çevredeki iş yerleri ve araçlara sıçramaması olası bir faciayı önledi.

KAMYONDA HASAR OLUŞTU

Yangında kamyonun özellikle kasa bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.