Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde Uğur E. ile Sinan Güleç (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur E., akşam saatlerinde iş yerine gittiği Güleç'e ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güleç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Uğur E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.