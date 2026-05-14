Kastamonu'da üniversiteli yarı çıplak camdan atladı: Evdeki araştırma görevlisi tutuklandı
Kastamonu'da erkek bir üniversite öğrencisi, 2'nci kattaki dairenin penceresinden yarı çıplak aşağı atladı. Evde bulunan üniversite araştırma görevlisi "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.
Kastamonu, bir üniversite araştırma görevlisinin karıştığı olayla çalkalandı.
Araştırma görevlisinin itirafı, kentte infial yarattı.
Kastamonu'da Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak'ta bir üniversite öğrencisi yarı çıplak şekilde ikinci kattaki dairenin penceresinden atladı.
Park halindeki bir aracın üzerine düşen üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında dairede olduğu ortaya çıkan üniversitede araştırma görevlisi A.D. gözaltına alındı.
ÇARPIK İLİŞKİ İTİRAFI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önceden çarpık ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını söyledi.
"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI"DAN TUTUKLANDI
A.D. "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.