Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda hem satıcılar hem de tüketenler birer birer yakalanıyor.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Son olarak Kastamonu'da önemli bir operasyona imza atıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar, 3 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda boş kartuş, 3 adet fişek kemeri, yaklaşık 100-110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları, saçmalar ile alet ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.S., A.Y., B.C.E., A.G. ve M.M.B. tutuklanırken, A.B.Y. hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.