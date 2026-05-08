Kastamonu'da vücuduna kene yapışan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne geldi.

Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a tekrar geri döndü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE İÇİN GELDİĞİ KÖYE DEFNEDİLDİ

Sevim’in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koçcuğaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.