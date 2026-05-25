Kastamonu’da yangın: 250 yıllık tarihi konak hasar aldı

Kastamonu’da Pınarbaşı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde İsmail Menteş tarafından alt katı restoran, üst katı ise otel olarak işletilen 250 yıllık tarihi Paşa Konağı'nda yangın çıktı.

TARİHİ KONAKTA YANGIN ÇIKTI, HASAR OLUŞTU

Konaktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. 2000 yılında restore edilen ve ilçenin simgelerinden olan konakta hasar meydana geldi.

"RABBİM BETERİNDEN KORUSUN"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, yangın sonrası yaptığı açıklamada şunları dedi:

“"Tarihi Paşa Konağı’nda meydana gelen yangın dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına zamanında ve özveriyle müdahale eden tüm personellerimize, yardımını esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze ve Azdavay Belediyesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. Mülkiyet sahiplerine, işletmeciye ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun"”